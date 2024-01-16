ضياء الدين داود: وزارة التموين أصبحت راعية للفساد فى مصر كلها

شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد في مصر كلها.

وأشار إلى أزمة السلع الاستراتيجية وكانت بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي وهى أزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلًا: "من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين".

وأمام تعجب وزير التموين، علي المصيلحي، من كلام النائب، قال ضياء الدين داوود: "متستعجبش"، أنت لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم.

وأشار عضو البرلمان، إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.

ووجه كلامه لوزير التموين: قائلًا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصًا وأنت كنت نائبًا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا وزير التموين مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن يحوذ حماية البرلمان.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للأعضاء: "سوف تتاح الفرصة للجميع، أعضاء وحكومة.. لسنا ضد الحكومة ولكننا نراقبها طبقا للدستور والقانون، وحرية الرأى مكفولة طالما لا يوجد فيها خروج عن القانون واللائحة، وستتاح الفرصة للوزير للرد على طلبات الأعضاء.

وهاجمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، سياسات وزارة التموين، مشيرة إلي أن فن إدارة الأزمات تتمثل في الوقوف علي الأزمة بدلا من تقديم حلول واهية أمام جشع التجار. ووجهت البرلمانية عدة تساؤلات لوزير التموين منها عما إذا كانت هناك معايير علي ما يحدث في الوزارة من فساد ومن الأزمة التي تم افتعالها.