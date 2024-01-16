الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التموين ردًا على النواب: العوامل الخارجية أثرت بشكل كبير على أسعار السلع

وزير التموين
وزير التموين

رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات أعضاء مجلس النواب لأداء وزارته بشأن ارتفاع أسعار السلع وعدم توافرها، مرجعًا الأسباب للعوامل الخارجية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار وتوافر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

وقال الوزير، إن أي دولة لا تعمل في معزل عن العالم الخارجي، موضحًا: "لا نعلق على شماعة أحد وسنتحمل المسئولية بالكامل".

 

جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

ووجه المصيلحي الشكر للنواب على الأسئلة والملاحظات المهمة التي واجهوه بها، قائلًا: "الفعل لا يجب أن يكون منعزلًا عن المناخ الذي يحدث فيه".

وأشار إلى ما حدث بعد جائحة كورونا وتأثر العالم بها، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا: "أي ارتفاع في القمح محليًا هو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".

تطرق أيضًا إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات الحوثيين على باب المندب، مؤكدًا أن العالم لم يتعرض لمثل هذه التحديات في فترات متلاحقة.

وأكد أن هذه العوامل أدت لأمور مباشرة، تمثلت في تضاعف تكلفة الشحن، فضلًا عن المشكلات الخاصة بتغيرات المناخ، وتأثيرها على حجم الإنتاج من السلع، وهو ما دفع بعض الدول لوقف التصدير.

وأوضح الوزير، أن من بين المشكلات التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

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