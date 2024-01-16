وزير التموين: لا نبيع السكر للتجار.. وسوء التوزيع مسئولية المحافظين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لا تبيع السكر للتجار، موضحًا: «نوزعه على المنافذ الاستهلاكية، وسوء التوزيع مسئولية المحافظين واتحاد الغرف الصناعية».

وأضاف وزير التموين: أن «97% من الزيوت النباتية مستوردة حتى العصارات تستورد بذرة الفول الصويا، و53 % من القمح مستورد، والذرة الصفراء 55% مستورد»، لافتًا: إلى «أنها حقائق وليست آراء.. ممكن نشوف المساحات المزروعة واستهلاكنا قد إيه للتأكد مما أقول".

ووجه وزير التموين كلامه للنواب: «قبل أن ننظر إلى سعر المنتج يجب أن ننظر إلى التكلفة وسعر المنتج الخام»، مطالبًا بمراعاة التوازن والاتزان بين تكلفة الخامات والصناعة، بمعني احترام حق المستورد للبيع بسعر متوازن لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.