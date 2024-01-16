الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التموين: لا نبيع السكر للتجار.. وسوء التوزيع مسئولية المحافظين

وزير التموين من مجلس
وزير التموين من مجلس النواب

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لا تبيع السكر للتجار، موضحًا: «نوزعه على المنافذ الاستهلاكية، وسوء التوزيع مسئولية المحافظين واتحاد الغرف الصناعية».

وأضاف وزير التموين: أن «97% من الزيوت النباتية مستوردة حتى العصارات تستورد بذرة الفول الصويا، و53 % من القمح مستورد، والذرة الصفراء 55% مستورد»، لافتًا: إلى «أنها حقائق وليست آراء.. ممكن نشوف المساحات المزروعة واستهلاكنا قد إيه للتأكد مما أقول". 

ووجه وزير التموين كلامه للنواب: «قبل أن ننظر إلى سعر المنتج يجب أن ننظر إلى التكلفة وسعر المنتج الخام»، مطالبًا بمراعاة التوازن والاتزان بين تكلفة الخامات والصناعة، بمعني احترام حق المستورد للبيع بسعر متوازن لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

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