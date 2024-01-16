الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى لوزير التموين: اعتذارك عن رفع الأسعار "مرفوض"

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس ولكنها في كثرة اللصوص، متسائلًا: "كيف لبلد به اكتفاء ذاتي من البصل والسكر وتحدث فيهما أزمة؟".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.   

وأضاف: قبل أيام خرج وزير التموين ووجه اعتذارًا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعًا: "اعتذارك مرفوض".         

وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علمًا بأن أي أسرة محتاجة حدًا أدنى 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره"، ووجّه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرًا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.

وتابع عضو البرلمان: "ليس مقبولًا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة. لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض أكتفاكم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو أكثر من 100 أداة رقابية تشمل 94 طلب إحاطة، و7 أسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

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