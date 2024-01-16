الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب مطالبًا وزير التموين باختصار كلمته: "كده هنقعد لحد بالليل"

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاختصار في كلمته أمام المجلس أثناء الرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

 وقال رئيس المجلس موجهًا حديثه لوزير التموين: "أرجو الاختصار. ذكرت نقطة الأسعار انتقل لنقطة أخرى، الوقت قصير، مش هتاخد كل الوقت كده هنقعد لحد بالليل".

وعقب وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قائلًا: "حاضر".

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي مصيلحي وزير التموين المجلس

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