رئيس البرلمان: وزير التموين ألقى مسئولية ارتفاع الأسعار على عاتق الحكومة بأكملها

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ما ذكره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في رده على انتقادات الأعضاء بشأن ارتفاع الأسعار وعدم تواجد بعض السلع، قائلًا: "وزير التموين أكد أن مشاكل ارتفاع الأسعار تقع على عاتق الحكومة بأكملها، من أول رأس الحكومة حتى باقي الوزارات".

ودعا رئيس مجلس النواب الأعضاء إلى الاستمرار في دورهم الرقابي ضد الحكومة، قائلًا: "العملية الرقابية مستمرة سواء أمام الجلسة العامة وفي اجتماعات اللجان النوعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وتنظر عددًا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين بحضور الدكتور علي المصيلحي.