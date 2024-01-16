الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التموين لـ"النواب": لا أملك سلطة حذف أى شخص من بطاقات التموين

وزير التموين من مجلس
وزير التموين من مجلس النواب

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن ميزانية الدعم 36 مليار جنيه لبطاقات التموين، و91 مليار جنيه لرغيف الخبز، مضيفًا: "لا أستطيع إضافة أكثر من العدد المخصص له الدعم، لأن وزارة التموين تحدد قيمة الدعم بالموازنة بناء على 62 مليون شخص يحصلون على بطاقة التموين، و71 مليون شخص يحصلون على الخبز المدعم".

 

وزير التموين: لا أملك سلطة حذف أى شخص من بطاقات التموين

وتابع  وزير التموين، قائلًا: "لا أملك سلطة حذف أى شخص من بطاقات التموين، لأن الحذف يتم بشكل ديناميكى من جهات محددة، ومنوط بها الحذف وهى الجوازات والجنسية وإخطار المحافظين للوزارة بعدم صرف بطاقة التموين 6 أشهر"، مضيفًا: "قد يحدث خطأ وهناك تنبيه على كل المديرات ومكاتب التموين ببحث أى تظلمات يتم تقديمها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

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