الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التموين: مَنْ يدعى توقف مصنع أبوقرقاص للسكر "مخطئ"

وزير التموين
وزير التموين

علق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أزمة توقف مصنع أبوقرقاص للسكر فى المنيا، قائلًا: «مَنْ يدعى توقف المصنع فهو مخطئ».

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية بشأن مشكلات الأسعار والدعم.

وقال الوزير، إن هناك استثمارات ناجحة فى قطاع بنجر السكر، فى عدد من المحافظات مثل الفيوم والدقهلية، وكفرالشيخ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الإماراتى فى غرب غرب المنيا حيث زرعوا بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر من البنجر، مقارنة بالقصب.

وزير التموين: الحكومة تحاول تحديد سعر عادل

وعقب وزير التموين، على مطالبات النواب، برفع أسعار توريد الخامات مثل القصب والقمح، قائلًا: لو دخلنا فى مزايدة لتحديد سعر الخامات سنرفع سعر السلع أكثر وأكثر، مؤكدًا أن الحكومة تحاول تحديد سعر عادل.

ورد الوزير على انتقادات النواب بشأن عدم وجود رقابة على الأسواق: "ليست لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح، حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها، ولكن هناك خطة لإنشاء أسواق منضبطة بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التى تقدم السلع".

علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مصنع أبو قرقاص المنيا المستشار الدكتور حنفي جبالي

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