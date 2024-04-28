الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق السجل المدنى بشبرا الخيمة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة حريق السجل المدني بشبرا الخيمة بجوار قسم أول، بعد نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه.

 

 

وعقب نشوب الحريق، دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الحماية المدنية حريق السجل المدني شبرا الخيمة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شب داخل أرض فضاء فى شبرا مصر

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة