السيطرة على حريق السجل المدنى بشبرا الخيمة (صور)

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة حريق السجل المدني بشبرا الخيمة بجوار قسم أول، بعد نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وعقب نشوب الحريق، دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.