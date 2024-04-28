الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى السجل المدنى بشبرا الخيمة

حريق في السجل المدني
حريق في السجل المدني بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل التهم مبنى السحب المدني بقسم أول شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء وتم منع امتداد النيران للمباني المجاورة وتبريد المكان دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مبني السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة وجرى الدفع بـ8 سيارات للحماية المدنية والسيطرة على الحريق بالمباني وجار تقدير الخسائر. 

دلت التحريات الأولية، أن الحريق شب في مقر السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة، وجار تحديد السبب وتبريد المكان بعد أن التهمت النيران المبنى المخصص للسجل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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