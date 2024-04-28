المعمل الجنائي يعاين آثار حريق جمعية خيرية بمنطقة الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في جمعية خيرية بمنطقة الخليفة؛ لبيان أسباب الحريق والوقوف على الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق شب في الطابق الأخير من عقار سكني يكون مقر لجمعية خيرية ومنه نشبت النيران في إحدى الغرف أعلى سطح العقار، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم وقف تمدد النيران.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل جمعية خيرية بمنطقة الخليفة.



تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل جمعية خيرية بالطابق الأخير في عقار سكني بمنطقة الخليفة.



على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من محاصرة نيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.