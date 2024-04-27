مصرع مسن وربة منزل صدمهما موتوسيكل في المقطم

لقي مسن وربة منزل مصرعهما بسبب اصطدام سائق موتوسيكل بهما، أثناء سيرهما في الشارع، بمنطقة المقطم.

وصرَّحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان المسن، كما طلبت التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وحجز السائق المتهم لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث سير، نتج عنه وفاة مسن، وإصابة ربة منزل، وذلك بعد اصطدام موتوسيكل يقوده أحد الأشخاص بهما، أثناء سيرهما في الشارع.

وأكدت التحقيقات الأولية، أن السائق أكد في أقواله أمام النيابة، أن السرعة الزائدة تسبب في عدم تحكمه بعجلة القيادة، مما أسفر عن اصطدامه بالمجني عليه والسيدة، ولكنه لم يقصد الاصطدام بهما.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن المسن توفي في الحال نتيجة حدوث نزيف حاد، أما السيدة فأصيبت بعدة كسور وكدمات نتيجة الارتطام بها وأنها توفيت بعد نقلها إلى المستشفى بساعات قليلة.