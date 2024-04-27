السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مسن وربة منزل صدمهما موتوسيكل في المقطم

جثة شخص - آرشيفية
جثة شخص - آرشيفية

لقي مسن وربة منزل  مصرعهما بسبب اصطدام سائق موتوسيكل بهما، أثناء سيرهما في الشارع، بمنطقة المقطم.

وصرَّحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان المسن، كما طلبت التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وحجز السائق المتهم لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث سير، نتج عنه وفاة مسن، وإصابة ربة منزل، وذلك بعد اصطدام موتوسيكل يقوده أحد الأشخاص بهما، أثناء سيرهما في الشارع.

وأكدت التحقيقات الأولية، أن السائق أكد في أقواله أمام النيابة، أن السرعة الزائدة تسبب في عدم تحكمه بعجلة القيادة، مما أسفر عن اصطدامه بالمجني عليه والسيدة، ولكنه لم يقصد الاصطدام بهما.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن المسن توفي في الحال نتيجة حدوث نزيف حاد، أما السيدة فأصيبت بعدة كسور وكدمات نتيجة الارتطام بها وأنها توفيت بعد نقلها إلى المستشفى بساعات قليلة.

مسن وربة منزل اصطدام سائق موتوسيكل منطقة المقطم المسن التحقيقات الأولية

مواد متعلقة

مصرع شاب وطفل فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالقليوبية

القبض على منفذى حادث سرقة من عيادتين فى مدينة نصر

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث سير بالدقهلية

إصابة سيدة وشقيقتها وأبنائها فى حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

3 مصابين فى حادث تصادم بالدقهلية

4 مصابين فى حادث سير على طريق "المنصورة- أجا"

وفاة شاب في حادث سير بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس