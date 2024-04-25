الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة شاب في حادث سير بالوادي الجديد

جثة حادث سير
جثة حادث سير

لقي شاب مصرعة منذ قليل في حادث سير بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثه لمشرحة مستشفى الداخلة العام وإبلاغ النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب في حادث سير بنطاق المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام وإبلاغ النيابة العامة.

وتبين وفاة محمد بشندي عبد العال 28 سنة، من مركز بلاط، في حادث سير بنطاق الوادي الجديد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة. 
 

مصرع شخص وإصابة أخر في انقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة/ أسيوط

كان لقي شخص مصرعة وأصيب أخر في انقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة-أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفي اسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وحسب بلاغ من شرطة النجدة، أبلغ بحادث سير بالكيلو 130 بطريق الخارجة-أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين مصرع سائق السيارة ويدعى خيري عطية أحمد 42 سنة من مركز الفتح أسيوط، وإصابة أخر تم نقلة لمستشفى أسيوط الجامعي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص أثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق باريس-شرق العوينات

أيضا كان أصيب 4 أشخاص بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " باريس – شرق العوينات" وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " باريس – شرق العوينات" بعد قرية الثمانين بـ20 كم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف ونقل المصاب للأقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

شاب مصرعه حادث سير الوادي الجديد سيارة الإسعاف الجثه لمشرحة مستشفي الداخلة

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