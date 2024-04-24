الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تحرير سيناء انطلاقة للتنمية بعد سلام الانتصار".. ندوة بمركز إعلام الخارجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نفذ مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان "تحرير سيناء انطلاقة للتنمية بعد سلام الانتصار" بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى. 

وأقيم الحفل بالتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية وبحضور محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد ووصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية والصحفي خالد قريش مدير مكتب جريدة الأهرام بالوادى الجديد، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وأكدت أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة، أن قطاع الإعلام الداخلى له دور بارز فى تنمية الوعى وترسيخ قيم الولاء والانتماء عن طريق الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

 وقال محسن محمد جمال، إن اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالمناسبات الوطنية يأتى فى ظل ما تشهده البلاد من مخططات تستهدف الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء لذلك لابد من توجيه رسالة للخارج والداخل أن سيناء اريقت على أرضها كثير من دماء المصرين لاستردادها بالكامل.

 كما قال وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، إن سيناء هى بوابة مصر الشرقية، موضحا مدى اهتمام قطاع التعليم بترسيخ مفاهيم حب الوطن للطلاب لكى ينشأوا على التفانى والتضحيات من أجل رفعته. 

وفى سياق متصل، قال خالد قريش، عن مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء ومنها ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات الطرق لربط شبه جزيرة سيناء بوادى النيل وكذلك إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، مؤكدا أن مصر خاضت حروب متعددة لتلك البقعة الغالية ثم خاضت معركة السلام الى ان استردت كامل الأرض وبعدها بدات ملحمة التنمية.

وتخلل الحفل فقرات شعرية من أبنائنا الموهوبين بثت الحماسة فى نفوس المشاركين. وفى ختام الحفل قامت إدارة الخارجة التعليمية بتكريم فريق مركزى الإعلام والنيل والجهات المعاونة من المنطقة الأزهرية والطلاب الموهوبين.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
مركز إعلام الخارجة ندوة توعوية تحرير سيناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء الوعى وترسيخ قيم الولاء التفانى والتضحيات مصر

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