الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقتي التقرير الصحفي والمجلة الإلكترونية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الثلاثاء، نتائج مسابقتى التقرير الصحفى الإلكتروني والمجلة الالكترونية للعام الدراسى الحالى 2023- 2024 على مستوى المديرية وذلك بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية ووفقا لتحليل استثمارات تقييم المسابقتين مع اللجنة المشكلة، وتصعد المراكز الأولى للتسابق على مستوى الجمهورية.

وأسفرت النتائج عن فوز التعليم الثانوي العام في مسابقة التقرير الصحفى الإلكترونى:

ف️از بالمركز الأول مدرسة الشعراوي الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية بمسابقة التقرير الصحفي وتأهلها لتصفيات الجمهورية، وفاز بالمركز الثانى مدرسة الفرافرة الثانوية بإدارة الفرافرة التعليمية بنفس المسابقة.

بالنسبة للتعليم الفنى، فاز المركز الأول مدرسة موط الزراعية بإدارة الداخلة التعليمية بمسابقة التقرير الصحفي والمؤهله لتصفيات الجمهورية، وفاز بالمركز الثانى تقرير مدرسة الفرافرة الزراعية.

أما المجلة الإلكترونية: المرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول المؤهل لتصفيات الجمهورية مدرسة الفرافرة للتعليم الاساسي، وفاز لالمركز الثاني مدرسة الفرافرة الجديدة.

أما المرحلة الاعدادية فقد فاز بالمركز الأول المؤهل لتصفيات الجمهورية مدرسة المعصرة الاعدادية بالداخلة، والمركز الثانى مدرسة الشهداء الاعدادية بادارة الخارجة.

والمرحلة الثانوية فاز المركز الأول مدرسة السادات الثانوية العسكرية بإدارة الخارجة التعليمية والمؤهل لتصفيات الجمهورية، وفاز المركز الثانى مدرسة موط التجارية بادارة الداخلة االتعليمية

فى إطار مبادرة إعادة صناعة الحرير: أشجار للتوت وجاهزية معامل باريس الزراعية

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، الثلاثاء، جاهزية معامل مدرسة باريس الثانوية الزراعية والتى جرى تجهيزها بالاحتياجات اللازمة لتربية ديدان القز لإنتاج الشرانق وخيوط الحرير.  

أشار وكيل التعليم إلى أنه جرى زراعة المساحات الشاسعة فى المدرسة بعقل التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين وإعادة تصنيع الحرير الطبيعى والذى يعد أحد اهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وأحد آليات التنمية الزراعية.

ووجه وكيل التعليم بنشر الوعى الثقافى ونقل الخبرات حول إنتاج الحرير الطبيعى وتنظيم برامج تدريبية للطلاب لإكسابهم المهارات والخبرات فى هذا المجال.

وكيل التعليم الوادي الجديد التقرير الصحفى الالكترونى الصحافة المدرسية تصفيات الجمهورية

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