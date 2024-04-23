الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"سيناء بين أمجاد الماضى وعزيمة المستقبل" ندوة تثقيفية بمركز النيل بالوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد ندوة تثقيفية احتفالاً بعيد تحرير سيناء، في إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، بالاحتفال بالمناسبات الوطنية بحضور الدكتور عمرو عثمان أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، جريس شنودة وكيل مركز النيل للاعلام تحت اشراف السيدة دعاء سعد مدير المركز، ولفيف من القيادات والقطاعات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى 

تاريخ حرب أكتوبر 

وتحدث في الاحتفال الدكتور عمرو عثمان أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة الوادي الجديد، حول تاريخ حرب أكتوبر منذ حرب الاستنزاف حتى تحرير آخر قطعة أرض بمصر وهى طابا، موضحًا أسباب الانتصار في الحرب والتي منها التخطيط السليم ودراسة الحالة النفسيه والاجتماعيه للعدو، بالإضافة إلى عزيمة الجيش المصري وإصراره على الانتصار، مشيرًا إلى مكتسبات الانتصار وتحرير سيناء وجهود الدولة المصرية واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيراتها.

وفي الإطار ذاته، أوضحت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أهمية إحياء ذكرى المناسبات الوطنية لتعريف النشء بعظمة الأجداد والتضحيات التي قدمت من أجل الوطن بدافع الولاء والانتماء، مؤكدة أهمية استكمال مسيرة الأجداد في بناء وتنميه الوطن من أجل مستقبل أفضل وتخلل الاحتفال فقرات شعر وغناء لطالبات من المدارس المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية حول حب الوطن وتحرير سيناء. 

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مركز النيل للإعلام الوادي الجديد احتفالا بعيد تحرير سيناء حرب اكتوبر حرب الإستنزاف اسباب الانتصار فى الحرب الحالة النفسيه والاجتماعيه للعدو

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