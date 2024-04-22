"تموين الوادي الجديد" تلزم المخابز بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة

قرر المهندس محمد رجب مدير عام التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تدشين حملة مكبرة على الأفران البلدية والسياحية وإلزامهم بقرار وزير التموين بالأسعار والأوزان المعلنة من وزارة التموين.

وشدد مدير عام التموين بالوادي الجديد، على فرق التموين بتعليق لافتات بأماكن واضحة أمام المواطنين بالأفران، موضحًا بها الأسعار والأوزان التي أعلنتها وزارة التموين ورقم خاص بالشكاوي للمواطنين

وقال "رجب" إن أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام تم تسعيره بـ150 قرشًا، والخبز 40 جرام 75 قرشًا، 25 جرام 50 قرشًا، مضيفًا أن أسعار الخبز الفينو 50 جرام بـ150 قرشًا، 35 جرام 100 قرش.

وقال المهندس إسماعيل عبدالفتاح مدير إدارة التموين بمركز الداخلة، إنه تم المرور على المخابز البلدية والسياحية بالمركز وتعليق لافتات بكافة المخابز بالسعر والوزن المعلن من وزارة التموين.

وأكد "عبدالفتاح" أن الحملة شكلت من المهندس محمد سلام، ومصطفى عبدالخالق وفوزي عبدالمنعم، وإسلام حلمي جبالي مسؤلي التموين والرقابة بإدارة التموين.



وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج، في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأشار المتحدث إلى أن القرار يأتي تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.