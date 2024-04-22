الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كنوز خفية.. مبادرة حكومية لكشف أسرار جمال الوادى الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مبادرة مجتمعية لتنشيط السياحة الداخلية تحت عنوان "كنوز خفية".

جاءت المبادرة فى إطار خطة الإدارة المركزية للتعليم المدنى فى الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ضمن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمحافظة الوادى الجديد بمشاركة عدد 50 مشاركًا.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

وحضرت الفعاليات سيدة حمدي مفتش آثار مصرية، ومسئول إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الداخلة، والدكتور عماد حسني موظف سابق بهيئة السياحة بالخارجة، فاطمة حبريل إحدى أعضاء فريق عمل المبادرة.

حيث بدأت الفعاليات بنشاط توعوي لترشيد السياحة الداخلية وتعريف الأطفال ببعض الأماكن والمعالم الأثرية والسياحية الموجودة، واستهدفت الفعاليات فئة من الأطفال عمر 8 سنين حتى 14 سنة وشارك بها بعض الشباب.

وأكدت فاطمة حبريل، إحدى أعضاء فريق عمل المبادرة، أن الندوة الثقافية التوعوية لترشيد السياحة الداخلية استهدفت فئة الشباب لمخاطبتهم عن أهمية الأماكن والمعالم الأثرية والسياحية الموجودة داخل المحافظة وأهمية التعرف عليها وتعريف المحافظة لكل محافظات مصر بتاريخها العريق والأماكن السياحية التي لا يوجد لها أي شبيه بجميع أنحاء العالم.

وتضمنت الفعاليات القائمين على التنفيذ فى قطاع الخارجة ومسئول المبادرة وأعضاء الفريق بالمشاركة مع كيان سند شباب الصعيد.

مبادرة "بلاش تحرقه واستفاد انت والمجتمع بيه"  

ونفذت مديرية الشباب الرياضة بالوادر الجديد، مبادرة تحت عنوان "بلاش تحرقه واستفاد انت والمجتمع بيه".

وتناول اللقاء الدكتور إبراهيم محمد من إدارة التثقيف السياسى بمديرية الشئون الصحية، وطارق يحي شامى من إدارة الحماية المدنية، والمهندس عادل سبع من جهاز شئون حماية البيئة.

حيث جاءت المبادرة ضمن المبادرات التى تم الخروج بها من البرنامج القومى لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأكد المهندس محمد سراج يونس أحد أعضاء الفريق، أن فكرة المبادرة تنقسم إلى قسمين، قسم توعوى وقسم عملى وهو كيفية التدريب على فرم مخلفات النخيل واستخراج سماد عضوى وعلف للحيوانات.

حيث بدأت الفعاليات عن لقاء توعوى حول حرائق مخلفات النخيل والأضرار الناتجة عنه، مؤكدًا أن حرق المخلفات الزراعية، يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونشوب الحرائق، وهدر للموارد الزراعية من أسمدة ومياه.

مخلفات النخيل

وقال محمد سراج يونس أحد أعضاء الفريق، إن لإشعال النيران في مخلفات النخيل داخل المزارع نتائج سلبية، من بينها الإضرار بطبقة الأوزون، والتلوث البيئي الناتج من عملية الحريق، ومخاطر الحرائق داخل المزارع وانتقالها إلى مواقع أخرى، إضافة إلى قتل للأحياء الدقيقة في التربة "الأعداء الحيوية".

واستكملت الفعاليات، أن حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء، والتي تعد أخطر أنواع المخلفات إذا ما تم التخلص منها بالحرق الأمر الذي قد يرفع معدلات التلوث البيئي. فما زالت الأدخنة تتطاير بمحيط الأحياء السكنية وتتصاعد وسط استهجان الأهالي، وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الظاهرة بالانتشار والتوسع مما يشكل خطرًا في حال شب حريق في المزارع وبالقرب من المباني والأحياء السكنية نتيجة هذه التصرفات.

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد مبادرة مجتمعية لتنشيط السياحة الداخلية كنوز خفية القيادات الشبابية البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد المحافظات الحدودية

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