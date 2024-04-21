مصرع مواطن وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة/ أسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الخارجة - أسيوط.

وتم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج بواسطة سيارة الإسعاف.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير في الكيلو 130 على طريق الخارجة - أسيوط. تم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج بواسطة سيارة الإسعاف.

وتبين وفاة سائق السيارة، والذي يُدعى خيري عطية أحمد، ويبلغ من العمر 42 عامًا وهو من مركز الفتح بأسيوط، وإصابة آخر تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي. تم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.