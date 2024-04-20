وكيل "تعليم الوادي الجديد" يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

التقى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارات شؤون الطلبة والأمن والمكتب الفني والعلاقات العامة، وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والمقرر لها مايو المقبل.

وخلال اللقاء، أكد وكيل التعليم بالمحافظة، المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للتجهيز والاستعداد للامتحانات وضرورة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور، من أجل مرور الامتحانات بكل انضباط ودقة.

وشدد على ضرورة تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير أعمال الامتحانات وكذا التأكيد على الموجه المقيم في كل مدرسة في فترة الامتحانات بالتواجد في المواعيد المحددة وحتى انتهاء زمن الامتحان، ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكل المهام المكلفين بها ويمنع منعًا باتًا دخول أي زائر للمدرسة أثناء انعقاد.