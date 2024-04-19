تعليم الوادي الجديد تعلن نتائج مسابقة مسرحة المناهج للعام الدراسي الحالي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اعتماد نتيجة مسرحة المناهج للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتربية الخاصة وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن نتائج المسابقة على مستوى المديرية جاءت كالتالى:

أولاً نتائج مسابقة مسرح المناهج للمرحلة الإعدادية:

1. مسرحية "تكوين الروابط الكيميائية" من مدرسة الشهيدة دعاء عاطف في الخارجة.

2. مسرحية باللغة الإنجليزية "مجموعتنا الشمسية" من مدرسة المدرسة الرسمية للغات في الخارجة.

3. قصيدة من المنهج "اللغة العربية تنعى حظها" من مدرسة الشهداء الإعدادية في الخارجة.

4. قصيدة في حب مصر من مدرسة باريس الإعدادية المشتركة.

5. بنتو مایم "الإنسان والشيطان" من مدرسة الأمل في الراشدية.

6. ميلو دراما "التوحد" من مدرسة المروة الإعدادية في الداخلة.

7. عرض فرحان يا بلادي من مدرسة الزهور للتعليم الأساسي.

ثانيا نتيجة مسابقة مسرحة المناهج للمرحلة الابتدائية

مسرحية "البيئات المصرية" من مدرسة الشيخ والي بالداخلة

دراما "الروبوت" من مدرسة باريس للتعليم الأساسي

دراما "زواج القاصرات" من مدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة

بنتي مايتعلم احترام الآخر من مدرسة أولاد عبد الله ببلاط

مسرح عرائس "بسبسة وملبسة" من مدرسة الصديق بالداخل

ثالثا نتيجة مسابقة مسرحة المناهج للتربية الخاصة

النباتات في حياتنا تعتبر مدرسة لتربية الوعي البيئي.

مسرحية "الكنز" تعتبر مدرسة للأمل للصم في الداخلة، وهي مكملة بأوبريت غنائي بعنوان "فضل المعلم"، وهناك أيضًا مدرسة للأمل للصم في الخارجة.

كما يوجد مكملات أخرى بعنوان "رمضان" تعتبر مدرسة لتربية الوعي البيئي في الخارجة.

وأخيرًا، هناك مكملات أخرى بعنوان "قهقهة للضحكات" تعتبر مدرسة لتربية الوعي البيئي في الخارجة.

وكيل التعليم يهنئ الطفل المبدع المشارك بتصفيات الجمهورية



بعث المهندس سيد عبد العزيز خالص التهنئة للطفل مصطفى علي علي محمد مرحلة رياض الأطفال بمدرسة شمس الابتدائية ببلاط وذلك بعد اعتماد نتيجة مسابقة الطفل المبدع للعام الدراسي 2023_2024م.

فاز الطفل بالمركز الأول على مستوى المديرية بالمسابقة التي جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية وسيشارك الطفل بتصفيات الجمهورية.

وحرص وكيل التعليم على تهنئه المركز الثاني الطفلة أسما مهدى حسين مدرسة الشهيد سعيد الابتدائية بالداخلة، والمركز الثالث الطفلة حبيبة عبد المنعم أحمد مدرسة السبط الابتدائية بالخارجة.