الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الوادى الجديد يطلق مسابقة «أجمل مدرسة لاستقبال الشهر الكريم»

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد عن تنفيذ مسابقة كبرى لأفضل مدرسة تستقبل شهر رمضان الكريم للمراحل الثلاث ابتدائي إعدادي ثانوي (عام وفني) ومدارس التربية الخاصة بالتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد.

وأكد البيان الصادر من مديرية التربية والتعليم أن المسابقة تبدأ بمجالات التقييم وتحتوي على:- 
أولا الاهتمام بالمدرسة من حيث (المبنى المدرسى _ توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب: الشكل الجمالي للمدرسة).
ثانيا: خطة استقبال شهر رمضان ( مراسم الاستقبال الأولي، ندوات وورش العمل المنفذة،  تنفيذ المسابقات الرمضانية، تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة).
ثالثا: التواصل بين المدرسة  والمؤسسات الأخرى (مجلس الأمناء، أولياء الامور، مؤسسات المجتمع المدني ، المؤسسات الحكومية المختلفة).
 رابعا مشروعات متميزة  داخل المدرسة (برامج مبتكرة  _:مبادرات رمضانية).
- أهداف المسابقة:
الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية والفنية داخل المدارس تفعيل دور المدرسة فى اكساب الطلاب الاخلاق الحميدةوتنمية الحس الفني والذوق العام، والتواصل بين المدرسة وبين مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب فضلا عن الاهتمام بالمدرسة كبيئة  تعليمية  جاذبة وخلق روح التنافس بين المدارس في الأنشطة المختلفة.
-سيتم تقييم المدارس على مستوى الإدارة التعليمية التابعة،  طبقا لبنود التقييم ويتم اختيار افضل مدرسة من كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى المديرية

سيتم التقييم على مستوى المديرية وإعلان المدارس الفائزة  ومنحهم الجوائز بحفل الختام.

كما أطلق تعليم الوادي الجديد مسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة .رياض الاطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة بجميع الادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية.

وسيتم طرح 30 سؤال فى الدين واللغة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ويتم تلقى الإجابات فى موعد أقصاه 15 رمضان الإدارات التعليمية التابع لها المتسابق وتتم التصفية لإختيار 3 فائزين من كل إدارة تعليمية.

تعليم الوادي الجديد مسابقة كبرى لأفضل مدرسة تستقبل شهر رمضان الكريم مجالات التقييم ندوات وورش العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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