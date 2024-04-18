بالتعاون مع الإمارات.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الخميس، وفد من الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الإماراتية برئاسة اللواء محمد أنيس رئيس وفد الهيئة والمستشار محمد إبراهيم العضو المنتدى والمدير التنفيذي للشركة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

يأتي هذا في اطار بحث ودراسة إمكانية تحويل جريد النخل بالمحافظة إلى ألواح خشبية متعددة الاستخدامات في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستفادة من المخلفات الزراعية، إذ يتم العمل على تحويل المشاكل البيئية التى نواجهها وخلق فرص اقتصادية واستثمارية منها واختيار أنسب التكنولوجيات المستخدمة فى هذا المجال بما يتناسب مع الواقع المصري

أوضح الزملوط أن اللقاء بحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل على مساحة ٧٦ فدانًا بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتزامن مع اتساع رقعة المساحات المنزرعة بالنخيل بفضل نجاح المبادرة الرئاسية في الوصول لزراعة ٤.٥ مليون نخلة حتى الآن.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء، أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة. من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة تفقدية شملت عدد من مزارع النخيل ومصنع تدوير مخلفات النخيل ومجمع التمور التابع للمحافظة.

أشار المحافظ إلى أن العربية للتصنيع تضع جميع طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع القومى المهم، بالتنسيق مع كبرى الشركات الإماراتية المتخصصة فى هذا المجال، خاصة بعد نجاح التجربة العملية لتصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF من سعف النخيل.