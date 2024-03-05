الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بقرى جورمشين بباريس

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي بقرى جورمشين بمركز باريس، يرافقه عبدالناصر صالح رئيس المركز.

وأشاد "الزملوط" بالجدية في استصلاح وزراعة محاصيل متنوعة تشمل (البصل - الثوم - القمح - الشعير)، بالإضافة إلى مشتل نخيل يضم 8000 فسيلة، وصوبة زراعية مجهزة لأصناف النخيل المتميز ضمن مبادرة التوسع في زراعة الأصناف غير التقليدية ذات الجودة والقيمة التصديرية للأسواق الخارجية.

 كما قام بغرس نخلة بالمشروع، موجهًا بسرعة البدء في المرحلة الثانية والتي تستهدف التوسع في استصلاح عدد من الأفدنة.

محافظ الوادي الجديد:  وصول 4800 كرتونة مواد غذائية من قوافل" أبواب الخير "

 

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المُقدمة من مبادرة قوافل "أبواب الخير"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصري، والتي تضم 4800 كرتونة مواد غذائية؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك. معربًا عن تقديره لجهود التعاون المخلص والدعم الدائم من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الفئات المستحقة والأولى بالرعاية.

وتفقد سيد محمود سكرتير عام المحافظة، يرافقه السيد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، شاحنات المواد الغذائية قبل بدء توزيعها على المراكز، بواقع كرتونة لكل أسرة تشمل 12 كيلو من المواد الغذائية الجافة.


الزملوط: تشغيل 3 مكاتب صحة على مدار الساعة بالوادي الجديد

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تشغيل مكتبي صحة الداخلة والفرافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أسوة بمكتب صحة الخارجة وتقديم خدمات المكتب للمواطنين على مدار الساعة، وذلك بناءً على موافقة وزارة الصحة والسكان نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وتباعد المسافات بين مراكزها، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة للدعم والتعاون الدائم لخدمة المحافظة وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لمواطنيها.

وأوضح الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم استثناء المحافظة بتشغيل 3 مكاتب صحة بدلًا من مكتب واحد كما هو معمول به بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جاري توفير وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المكتبين.

محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية
محافظ الوادي الجديد مشروعات الإستثمار الزراعي مشتل نخيل صوبة زراعية البدء في المرحلة الثانية

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