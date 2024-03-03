جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية

شاركت جامعة الوادي الجديد في المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد. وحضر المؤتمر الدكتور محمد خلف، أستاذ توليد وأمراض نساء بكلية الطب بالجامعة، والدكتور وحيد فوزي عبد الرسول، مدرس المسالك البولية بكلية الطب بالوادي الجديد. وكان هناك حضور من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

وأشار الدكتور محمد خلف إلى أن المؤتمر ناقش العديد من الأبحاث الجديدة في مجال السياحة العلاجية، كما أكد أن المؤتمر كان منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا السياق، بهدف جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر. كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مقصدًا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية

جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية

جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية