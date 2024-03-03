الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية

جامعة الوادي تشارك
جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية

شاركت جامعة الوادي الجديد في المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد. وحضر المؤتمر الدكتور محمد خلف، أستاذ توليد وأمراض نساء بكلية الطب بالجامعة، والدكتور وحيد فوزي عبد الرسول، مدرس المسالك البولية بكلية الطب بالوادي الجديد. وكان هناك حضور من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

وأشار الدكتور محمد خلف إلى أن المؤتمر ناقش العديد من الأبحاث الجديدة في مجال السياحة العلاجية، كما أكد أن المؤتمر كان منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا السياق، بهدف جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر. كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مقصدًا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية
جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية
جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية
جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية
جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية
جامعة الوادي تشارك في مؤتمر السياحة الصحية
IMG-20240303-WA0005
IMG-20240303-WA0005
جامعة الوادي الجديد المؤتمر الدولي السياحة العلاجية إمكانات الدولة المصرية جذب السياحة الوافدة خريطة السياحة العلاجية رؤية مصر 2030

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

بعد انتحار طالبة العريش.. قانوني يوضح لـ"الدستور" عقوبة الابتزاز الإلكتروني

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

رئيس الأكاديمية العربية: نساهم بدور فعال في صناعة النقل البحري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين