الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن استقبال القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، جاهزية قطاع تعليم المحافظة لاستقبال القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والتي تبدأ أعمالها الأربعاء 6  مارس 2024 م.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح  المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات.

وتضم القوافل التعليمية نخبة من المعلمين  المتميزين وذوى الخبرات مقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بالتخصصات المختلفة.


ولفت إلى تجهيز قاعات لاستقبال الطلاب في جميع الإدارات التعليمية وبث مباشر عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوصول إلى المناطق النائية والبعيدة بأرجاء المحافظة.


ويدعو وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد طلاب المحافظة بالشهادتين الثانوية العامة والإعدادية بتحقيق أكبر إستفادة من المحاضرات والتدريب على الأسئلة والإجابات.

 

وكيل التعليم يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الثالث جمهورى بمسابقة القرآن الكريم 

 

وهنأ المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، الطالبة منار حسين رفاعي من المعصرة الثانوية بالداخلة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الاسلامية  ( المستوى الثانى )، حيث اجتازت الطالبة اختبارات المسابقة  فى حفظ ٢٠ جزءًا من القرآن مع التلاوة الجيدة وحفظ من 1: 20 من الاحاديث  النووية وتفسير الجزء29 _ 30 من القرآن الكريم.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة لدعم الطالبه وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم، معربًا عن امتنانه وتقديره للطالبة واسرتها الكريمة أحد النماذج المشرفة التي نفخر بها جميعًا.

وكيل التعليم الوادي الجديد جاهزية قطاع تعليم لإستقبال القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية توفير كافة سبل الدعم للطلاب الدروس الخصوصية المناهج الدراسية

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