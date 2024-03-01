الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الداخلة": طفرة كبيرة فى الحركة التعليمية بالوادى الجديد 

مدير الادارة التعليمية
مدير الادارة التعليمية بالداخلة

قال السيد مجدي محمد محمود، مدير عام إدارة تعليم الداخلة، إن الحركة التعليمية في محافظة الوادي الجديد، بشكل عام، وفي إدارة تعليم الداخلة، بشكل خاص، تشهد طفرة كبيرة، سواء على مستوى الإمكانات المادية أو الكوادر التعليمية، حيث تتميز المحافظة بوجود بيئة تعليمية مناسبة تضمن سير العملية التعليمية بكل انضباط وانتظام، ساعد على ذلك مدى جاهزية المدارس وكفاءة المعلمين وقلة كثافة الفصول في كل مراحل التعليم مقارنة بالمحافظات الأخرى.  

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التركيز في هذه المرحلة على أهمية تطبيق التكنولوجيا، وتحفيز الطلاب على التثقيف الذاتي والقراءة المستمرة، مشيرًا إلى أن الرهان، في العصر الحالي، يتمركز حول مدى مجاراة التطور التكنولوجي المحموم الذي يشهده العالم، وحول المدارس الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي.

وأشار مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اعتمدت 30 مدرسة على مستوى المحافظة في مدة لا تزيد على عام ونصف العام، مؤكدًا أن ذلك يُعد مؤشرًا رائعًا على مدى جاهزية مدارسنا للعملية التعليمية.

وأكد: "إننا نعمل على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية بجميع المدارس، والوقوف على الإيجابيات وتحفيزها، والسلبيات والعمل على معالجتها بأقصى سرعة ممكنة وحول الأنشطة التربوية والثقافية"، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة تفوق كل التوقعات.

الجدير بالذكر، أن مدارس المحافظة تشارك باستمرار في المسابقات التي تنظمها الوزارة وأيضًا في المسابقات العربية، مؤكدًا فوز المتعلمة "زهراء حسن سنوسي"، الصف الرابع الابتدائي، مدرسة غرب الموهوب الابتدائية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مشروع تحدي القراءة العربي لعام 2023.

وتعد محافظة الوادي الجديد، أكبر محافظات مصر، من حيث المساحة والأقل في عدد السكان، ويوجد بها خمس إدارات تعليمية تضم حوالي 480 مدرسة، مكتملة الأثاث والإمكانات المادية والبشرية، وتشمل جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المدارس الثانوية. 

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