الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تصادم أتوبيس وسيارة نقل فى الوادى الجديد.. والدفع بـ10 سيارات إسعاف

اسعاف
اسعاف

شهد طريق "بلاط- منفلوط بمحافظة الوادي الجديد" حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وسنوافيكم بالتفاصيل.. 
 

طريق بلاط منفلوط الوادي الجديد حادث تصادم أتوبيس سيارات الإسعاف الحادث مستشفي الداخلة

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تصادم أتوبيس وسيارة نقل فى الوادى الجديد.. والدفع بـ10 سيارات إسعاف

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