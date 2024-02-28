تصادم أتوبيس وسيارة نقل فى الوادى الجديد.. والدفع بـ10 سيارات إسعاف

شهد طريق "بلاط- منفلوط بمحافظة الوادي الجديد" حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

