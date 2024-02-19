إصابة 30 طالبًا فى حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بالوادى الجديد

أصيب 30 طالبا في حادث سقوط مدرج مسرح السيرك المقيم بساحة الخارجة في الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.



وشهد مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد سقوط جزء من مسرح السيرك وأصيب 30 طالبًا أثناء رحلة مدرسية تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب، وخاصة الأطفال الموجودين في المكان، عقب سقوط مفاجئ لبعض أجزاء السيرك، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان، فيما استدعت حالات لنقلهم للمستشفى لإصابتهم بجروح بالغة دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من السيرك المقام بساحة الخارجة وإصابة عدد من الطلاب أثناء وجودهم في رحلة مدرسية، وتوجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.