الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين".. ندوة تثقيفية بإعلام الخارجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز اعلام الخارجة اليوم الأحد، ندوة تثقيفية حول "مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين" في إطار الحملة الإعلامية التي يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" تحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.


حاضر في الندوة الدكتورة فاطمة سعد محمد طه أستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب، غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.


وافتتحت الندوة غادة بصيط محمدمسئول الإعلام التنموي بالترحيب بالحضور، حيث تم التنويه عن أن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة إعلامية تستهدف تنمية الأسرة من كافة الجوانب سواء الصحية أو النفسية أو الاجتماعية كما أنها تناقش العوامل التى تؤثر على العلاقات بداخلها أو تؤثر على استقراراها مثل مواقع التواصل الإجتماعي.

ثم شرحت الدكتورة فاطمة سعد استاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب، مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تطبيقات تساعد فى التواصل بين الأفراد أو الجماعات ثم تناولت أنواع تلك التطبيقات وأشهرها مثل الفيس بوك وتوتير وتك توك وغيرها كما شرحت أهم مميزات تلك المواقع فى التواصل مع أفراد العائلة أو الأسرة وتبادل الخبرات وتزويد المعارف وتنمية الوعى واكتساب مهارات تساعد الآباء الجدد على التعامل مع الأبناء بطريقة حديثة كما أكدت على أن مواقع التواصل تساهم فى إظهار الود بين أفراد الأسرة من خلال نشر منشورات أو صور تجمع أفراد الأسرة.

وحذرت الدكتورة فاطمة الطالبات من إساءة استخدام تلك المواقع أو إدمانها لأنها تؤثر على العلاقة بين أفراد الأسرة وتؤدى إلى العزلة الإجتماعية وفقدان التواصل أو نشر منشورات ترسخ لبعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة المصرية أو نشر أفكار غريبة عن المجتمع المصرى مثل الاستقلالية عن الأسرة مما يؤدى إلى تفكك الأسرة.

وأشارت إلى أن هناك جرائم إلكترونية من الممكن أن تتعرض لها الفتاة فلابد للأسرة التعامل الجيد معها والابلاغ عن تلك الجرائم عن طريق الخط الساخن ١٠٨.

وفى ختام الندوة، حددت الدكتورة فاطمة سعد الخطوات التى يمكن للفتاة والأسرة أن تتجنب مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك عن طريق عدم قبول صداقة أى شخص لا تعرفه أو عدم الاكثار من نشر صور منفردة واستخدام كلمات سر قوية وعدم الدخول على مواقع غير موثقة 

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
مركز إعلام الخارجة ندوة تثقيفية مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين أسرتك ثروتك تنمية الوعي اكتساب مهارات تساعد الآباء العلاقة بين أفراد الأسرة العزلة الاجتماعية المفاهيم الخاطئة

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