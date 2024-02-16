ضبط كميات من الأدوية غير المرخصة داخل عيادة طبية بالوادى الجديد

وجهت مديرية الصحة وهيئه الدواء المصرية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة للمرور ومتابعة المنشآت الصحية بالمحافظة.

وشاركت في الحملة مديرية الشئون الصحية ممثلة في إدارة العلاج الحر، وفرع هيئة الدواء المصرية ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين، لمتابعة التزام المنشآت الصحية بمركز الخارجة بتطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عيادة بدون ترخيص بها أدوية بدون فواتير غير مصرح بتداولها داخل العيادات، ومعمل بدون ترخيص به مستلزمات معامل وأنابيب اختبار معملية.

وتم تحريز المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.