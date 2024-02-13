الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد سير العمل بوحدة المناظير فى مستشفى حميات الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور أحمد محروس وكيل الصحة بالوادي الجديد ، اليوم، بتفقد وحدة المناظير بمستشفى حميات الخارجة فى أول يوم عمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

يأتي هذا فى إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجى بمحافظة الوادى الجديد وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

يرافقه الدكتور أبو بكر محمود أبو بكر  مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور محمد عبيد مدير ادارة المستشفيات القائم بعمل مدير مستشفى حميات الخارجة، والدكتورة منال مسلم مدير ادارة التمريض.

والتقى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والوفد المرافق له، بالدكتور عصام مهران أستاذ الجهاز الهضمى بالمستشفي لمتابعة العمل بعيادة الجهاز الهضمى والكبد والفيروسات ووحدة المناظير وحضور جزء من التدريب العملى للأطباء.

كما قام محروس، بالمرور على الاقسام الداخلية بالمستشفى والتقى المواطنين وأجرى حوارا معهم عن الخدمة المؤداه للوقوف على جودتها.

وأشاد وكيل الصحة، بانتظام العمل بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات وجودة الخدمة التى تؤدى للمرضى وتطبيق معايير مكافحة العدوى.

ووجه محروس، مدير إدارة الطب العلاجى بضرورة العمل على توفير أنواع التحاليل المختلفة داخل المستشفى تخفيفا عن المواطنين وتطبيقا لمعايير وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وكيل وزارة الصحة والسكان وحدة المناظير حميات الخارجة تطوير الخدمات الصحية الطب العلاجي

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