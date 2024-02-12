بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. الزملوط يتفقد أحدث دور الحضانات التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حضانة " العبور" بمدينة الخارجة التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ، أن الحضانة تم إنشاؤها على مساحة ٨٠٠م٢ وتجهيزها بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه؛ لخدمة السيدات العاملات وتوفير مكان آمن ولائق لأطفالهم، مشيدًا بتوفير خدمة استقبال الأطفال على ٣ فترات من الساعة ٨ صباحًا وحتى ١٠ مساءً؛ لتتناسب مع مواعيد عمل كافة العاملات بالجهات المختلفة.

محافظ الوادي الجديد يتابع الأعمال الجارية بمقر "العاصمة الإدارية" و"نادي الهجن "

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ وجّه باستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب والتشطيبات الداخلية بمبنى مديرية التربية والتعليم وسرعة تشطيب واجهات مباني الجهات الحكومية المتبقية.

وواصل المحافظ جولته، بتفقد أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، موجهًا بإنشاء طريق فرعي للربط بالطريق الرئيسي المؤدي للقرية التراثية، وإنشاء قاعة لكبار الزوار ومراجعة المواصفات الفنية لمضمار السباق.

محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منشآت جامعة الوادي الجديد يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

حيث تفقد مبنى كلية الزراعة الجديد بعد إنتهاء أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال تأسيس مسجد الجامعة الجاري إنشاؤه على مساحة ٥٠٠م٢، موجهًا بمساهمة المحافظة في أعمال الإنشاءات.

كما تفقد مجمع الملاعب الرياضية المُقام على مساحة ٣٢ ألف م٢ ويضم ٧ ملاعب متنوعة ( طائرة - تنس - سلة - خماسي - متعدد الأغراض)، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية وغيرها داخل الحرم الجامعي.