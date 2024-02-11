الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط: مدارس الوادى الجديد تستقبل 70 ألف طالب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

مدارس الوادي الجديد
مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني، صباح اليوم الأحد، في ٤٩٦ مدرسة، استقبلت نحو ٧٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني بجميع الإدارات التعليمية.

من جانبه، أشار المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، إلى المتابعة المستمرة والميدانية في جميع الإدارات التعليمية؛ لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع المدارس مع التوجيه المستمر بتوفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب، والتأكيد على كل إجراءات الأمن والسلامة.

وكيل التعليم يترأس اجتماع مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية لمتابعة سير العمل

وترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مدارس المراحل المختلفة عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بحضور مجموعة من قادة التعليم بالمحافظة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

واستهل اللقاء بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في المجال التعليمي للتعاون المثمر والملموس في نجاح المنظومة التعليمية على أرض المحافظة، موجهًا الجميع بمواصلة العطاء والإخلاص للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام، واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور خطة العمل لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وأصدر وكيل التعليم مجموعة من التعليمات والتوجيهات المهمة التي من شأنها بداية قوية لفصل دراسي منضبط دون مشكلات أو عوائق، منها تكثيف المتابعات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء، وكذلك فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس ومتابعة العملية التعليمية. وفي حال وجود أي مشكلات يتم وضع الحلول المناسبة على الفور، كما توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب، وتقديم كل سبل الدعم النفسي والمعنوي لهم. كما يتم تشجيع استماع مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم، إضافة إلى آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى الثقافي للطلاب، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لديهم.

وفي ختام اللقاء، استمع وكيل التعليم بالمحافظة إلى عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور وناقشها، موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح العمل، بما يتوافق مع الهدف المنشود، وهو تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.

مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها
مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها
مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها
مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها
مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها
مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها
محافظ الوادي الجديد إنطلاق أول أيام الفصل الدراسى الثانى مدرسة الإدارات التعليمية الأجواء المناسبة الطلاب

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