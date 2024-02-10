"تعليم الوادي الجديد": مدارسنا مستعدة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الجاهزية والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثانى الأحد 11 فبراير 2024.

أوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسى الثاني، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ونظافة وتجميل وتزيين المدارس، مشيرا إلى تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى للإطمئنان على سير العملية التعليمية وتوزيع الأدوار والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور.

وأصدر وكيل التعليم توجيهاته لكافة المعنيين بضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب للاستفادة العلمية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، موجها خالص التهنئة للعاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب وأولياء الأمور بالفصل الدراسي الثاني. متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح



ختام الحقيبة تدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال



واختتمت الوادى الجديد، فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات ومعارف معلمات رياض الأطفال بقطاع تعليم المحافظة، والذى جرى تنفيذه على مدار 5 أيام من الأحد 4 حتى الخميس 8 فبراير الجاري، فى إطار خطة العمل والجاهزية لإستقبال الفصل الدراسى الثانى وبالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وتوجيه عام رياض الأطفال.

وأشار وكيل التعليم إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف المعلمات وتمكينهن من التعامل الأمثل مع تلك المرحلة (رياض الأطفال) والتعرف على مهارات وفنيات التعامل مع صفوف الروضة، فضلا عن التعرف على الأهداف التربوية للمناهج المطورة لرياض الأطفال، واستخدام الأساليب والوسائل التعليمية التي تناسب أطفال الروضة.