وكيل "تعليم الوادى الجديد" يلتقى الفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية

التقى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والوفود والفرق المشاركة بدورى المدارس الرياضية الذي تستضيفه المحافظة، في الفترة من 6 وحتى 8 فبراير الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور توجيه عام وموجهي ومعلمي التربية الرياضية واللجنة الإعلامية المشكلة بهذا الشأن.

ورحب المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بضيوف المحافظة الكرام، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع على أرض المحافظة طوال فترة الاستضافة.

وإجراء القرعة لتقسيم الفرق المشتركة في كرة القدم والسلة واختيار ألعاب القوى ١٠٠متر عدو، ١٠٠ متر حواجز بنات، ١١٠ حواجز بنين وتتابع ١٠٠ متر والوثب الطويل ودفع الجلة.

على أن تبدأ فعاليات البطولة التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء، بمقار الصالة المغطاة، والاستاد الرياضي بالمحافظة، وملاعب حديقة السلام، ومدرسة السادات الثانوية العسكرية.



تدريبات لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال



وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، مواصلة تنفيذ برنامج تدريبى لتنمية مهارات ومعارف معلمات رياض الأطفال بقطاع تعليم المحافظة، وذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.



وأوضح وكيل التعليم أن البرنامج يستغرق 5 أيام بدأت الأحد 4 وتستمر حتى الخميس 8 فبراير.

يأتى ذلك فى إطار خطة العمل والجاهزية لاستقبال الفصل الدراسى الثاني، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وتوجيه عام رياض الأطفال.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف المعلمات وتمكينهن من التعامل الأمثل مع تلك المرحلة ( رياض الأطفال)، والتعرف على مهارات وفنيات التعامل مع صفوف الروضة، فضلاً عن التعرف على الأهداف التربوية للمناهج المطورة لرياض الأطفال، واستخدام الأساليب والوسائل التعليمية التي تناسب أطفال الروضة.