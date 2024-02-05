وكيل تعليم الوادي الجديد يستقبل الوفود المشاركة ببطولة المدارس الرياضية

بمشاركة 700 طالب وطالبة..

استقبل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية والمعنيين، الوفود المشاركة بدوري المدارس الرياضية، والذي تستضيفه المحافظة في الفترة من اليوم الإثنين 5 فبراير وحتى الخميس 9 فبراير الجاري، بحضور مستشارة التريية الرياضية بوزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

واطمأن وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إجراءات الإقامة والتسكين لجميع المشاركين من المشرفين والطلاب من المدارس الإعدادية والثانوية الرياضية والبالغ عددهم نحو ٧٠٠ طالب وطالبة.

ووجَّه وكيل التعليم، جميع المعنيين بتقديم كل سبل الدعم لجميع المشاركين بهذا الحدث الرياضي المهم والظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام ضيوف المحافظة، حيث تجري البطولة لألعاب القوى وكرة الطائرة وكرة القدم والهوكي والمصارعة الحرة والكاراتية.