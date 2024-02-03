للمرة الرابعة.. مبادرة "يوم الخير" تبدأ بمراكز شباب الوادي الجديد

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بمبادرة "يوم الخير" للمرحلة الرابعة، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، على مستوى مراكز شباب مصر، من خلال أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومتابعه وإشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عن بدء الإعداد لتنفيذ المبادرة، التي استهدفت جمع الملابس والمواد الغذائية خلال الفترة من أول شهر يناير 2024 حتى 25 من الشهر الجاري؛ لتوزيعها بالمجان على المستحقين من الأسر البسيطة، وكذلك توزيعها على بعض الأسر بمنازلها وفقا للبيانات المدرجة بكل مركز شباب بكل منطقة، حفظا لماء وجه هؤلاء الأسر، وكدعم بسيط من الوزارة لتلك الأسر، على أن يتم إعلان بدء التوزيع من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزير الشباب، ليتم توزيع ما تم تجميعه خلال تلك الفترة على الأسر البسيطة وتوفير كل احتياجاتهم من المواد الغذائية والملابس وغيرها، وذلك كمساهمة فعالة من أندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب بالمحافظة، وتأكيدا على أن دور مراكز الشباب لا يقتصر فقط على ممارسة الأنشطة الرياضية بل يمتد للعديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح شوقي، أنه تم تجهيز وتجميع الملابس، بالتنسيق مع مديري الإدارات الفرعية وبالتعاون مع إدارة الشباب بالمديرية بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة، وهو بمثابة معرض داخل مراكز الشباب، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

وأشار شوقي إلى أن هناك بعض الفئات من المواطنين يغلبها الحياء على الحضور لاستلام الملابس أو الأدوات المدرسية وهنا يستكمل أعضاء مراكز الفتاة والتطوع دورهم الريادي من خلال توزيع تلك الملابس والمستلزمات والمواد الغائية على منازل تلك الأسر حفاظا على ماء وجههم، وذلك من خلال رصد الفائض عن التوزيع وتوصيلها حتى منازلهم.

وكشف بهاء شوقي، أن هناك إقبالا كبيرا من أهل الخير على المشاركة في توفير الملابس والمواد الغذائية بمراكز الشباب، موضحا أنه يتم تنفيذ المبادرة داخل 20 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأشار شوقي، إلى أنها ليست المرة الأولى لتنفيذ تلك المبادرة على أرض الوادي الجديد، بل سبق وتم تنفيذها خلال احتفالات عيدي الفطر المبارك، والأضحي المبارك، وكذلك فترة ما قبل الدخول للمدارس في العام الماضي، وتم إطلاقه تحت عنوان "يوم الخير لتوزيع الملابس"، ولاقت إقبالا ومشاركة كبيرة من الأندية وكذلك المواطنين.

والجدير بالذكر، أن مبادرة يوم الخير تنفذ على مراحل مختلفه خلال الفترة من الأول من يناير 2024، حتى يوم 25 سبتمبر 2024.

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