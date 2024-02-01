"فحص المقبلين على الزواج وأسس اختيار شريك الحياة".. ندوتان بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مدار يومين ورشة عمل حول "مبادرة فحص المقبلين على الزواج وعلاقتها بجودة الحياة" و"أسس اختيار شريك الحياة" و"المشكلة السكانية ودور الدولة في معالجتها".

في إطار الحملة الإعلامية التي يطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

حاضر فيها فضيلة الشيخ محمد رفعت مدير إدارة شئون القرآن بالأوقاف والسيدة عبير محمد متولي، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر محفوظ، المشرف على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشئون الصحية، وأزهار عبدالعزيز محمد، مدير مركز إعلام الخارجة، وغادة بصيط محمد، مسئول الإعلام السكاني، ومحمد عطية، إخصائي إعلام بالمركز.

حيث أكدت الدكتورة سحر محفوظ المشرف على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشئون الصحية، أن قطاع الإعلام الداخلي يهدف إلى توعية الشباب بأهم القضايا التي تؤهلهم لبدء حياة أسرية صحيحة وكذلك ربطهم بأهم القضايا المجتمعية التي تؤثر على جودة الخصائص السكانية.

وتناولت الدكتورة سحر، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتى تشمل الفحص الجسدى والنفسى، من خلال الكشف على الأمراض السارية والأمراض المعدية والمنقولة جنسيًا وكذلك الأمراض الوراثية، هذا بالإضافة للتعرف على Rh للزوجين.

كما أشارت الدكتورة سحر، إلى الأوراق الخاصة المطلوبة لهذه المبادرة والرسوم المقررة وكذلك أماكن المبادرة فى مركز الخارجة.

ومن جانبه، أكد فضيلة الشيخ محمد رفعت، أن الحياة الزوجية لابد أن تبدأ بأساس صحيح لاستمراريتها واستقرارها، لذلك لابد من الاختيار الجيد للطرفين وحدده الشرع بالتكافؤ، سواء فى العمر والمستوى المادي والاجتماعي وكذلك التفاهم لمعالجة أي مشكلة تحدث بينهم كما أوضح فضيلته مفهوم القوامة والتي تعني المسئولية وإدارة شئون المنزل وليست سلطة مطلقة للزوج على الزوجة كما حذر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات داخل الأسرة.

وتناولت الندوة اليوم الثانى بعمل اختبار للتأكيد على مفاهيم اليوم الأول ثم تم تقسيم المشاركين للمجموعات للتعرف على أبعاد المشكلة السكانية والموروثات الإجتماعية كأحد أسبابها وكذلك مقترحات الحل لها.

ثم عقبت عبير متولي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، على تلك المجموعات فذكرت أن أبعاد المشكلة السكانية طبقا للاستراتيجية الوطنية للسكان تشمل خفض عدد السكان وإعادة توزيع السكان ورفع الخصائص السكانية وتقليل الفجوات بين الذكور والاناث وبين الريف والحضر أما عن أهم الموروثات الاجتماعية التي تعمل على زيادة عدد السكان فأشارت إلى بعض الأمثال الشعبية التي تردد لتفضيل الولد على البنت وكذلك الزواج المبكر والانجاب المتكرر والزواج المتعدد وختان الإناث.

وجاءت المقترحات التي تضعها الدولة للحد من المشكلة السكانية في تطوير الريف من خلال مبادرة حياة كريمة وإقامة مشروعات البنية التحتية والطرق وكذلك المشروعات القومية وجذب الاستثمار وإقامة مدن جديدة وكذا نشر الوعي الخاص بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة