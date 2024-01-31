الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد: إنشاء "سكرتارية طبية" بمدارس الثانوى الفنى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن قرار وزير التربية والتعليم بإنشاء تخصص سكرتارية طبية بمدارس التعليم الثانوي الفني بنظام التعليم والتدريب المزدوج (ثلاث سنوات) سيتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح "الزملوط" أن القرار يأتي في إطار خطة تطوير منظومة التعليم الفني وربط طلابها باحتياجات سوق العمل، وتأهيل وتدريب الطلاب لخوض سوق العمل، مشيرًا إلى بدء التخصص كفصول ملحقة بمدرسة المروة الثانوية التجارية المشتركة بإدارة الخارجة التعليمية، معربًا عن تقديره وشكره لدعم الوزارة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ومن ناحية أخرى، كان محافظ الوادي الجديد قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٩٥,٨٪، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات ٤٨٦٤ طالبًا وطالبة، نجح منهم ٤٨٥٨ طالبًا وتغيب ٦ طلاب، فيما حصل ١٢ طالبًا على الدرجة النهائية.

وقدّم "الزملوط" التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق بالفصل الدراسي الثاني وتحقيق نتائج مُشرفة.

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