محافظ الوادي يوجه بتشغيل الصالة الرياضية بمجمع المصالح المميكن

تابع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بمقر مجمع المصالح المميكن بالمحافظة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من التنفيذيين المعنيين.



ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها. كما تفقّد بدء الدورة التدريبية المنعقدة بمقر العاصمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتضم ١٠٠ متدرب من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

ووجّه بإنشاء ساحتين انتظار للسيارات بمنطقة البنوك ورفع الكرفانات ومناطق التشوينات الموجودة للبدء في أعمال اللاندسكيب والحفاظ على المظهر الحضاري للموقع. وسرعة الانتهاء من تمهيد وتسوية المداخل الرئيسية والفرعية للعاصمة.

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتشطيبات مجمع المصالح

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع مهندسي مديرية الإسكان، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

حيث ناقش موقف تلافي الملاحظات النهائية وتعديلها ووضع جدول زمني للانتهاء منها بأسرع وقت، كما وجه بالمتابعة اليومية للأعمال ونسب التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعقب الاجتماع، تفقد الزملوط ميدانيًا التشطيبات النهائية الجارية، موجهًا بسرعة تركيب أعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والبدء في أعمال اللاندسكيب.

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة عين البرج

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير منطقة عين البرج بالخارجة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

ووجّه المحافظ باستكمال أعمال التطوير بتركيب الإنترلوك بالطرق والشوارع الداخلية، بعدما تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمنطقة، وتكليف مديرية الطرق بتسوية المناطق المحيطة بمطابق الصرف؛ لتيسير وتسهيل الحركة.