وزيرة التخطيط تتفقد "المنزل البيئي" بالوادي الجديد

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستهلت الوزيرة زيارتها، بتفقد مشروع المنزل البيئي صديق البيئة والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأشادت بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي، مشيرةً إلى أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.



محافظ الوادي الجديد: انطلاق برنامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة "بيئة مؤسسية آمنة " والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة التطوير المؤسسي ورفع القدرات الرقمية للعاملين.

وأوضح "الزملوط" أن البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات على حماية وأمن المعلومات ومواجهة حروب الأجيال الحديثة على الأمن القومي وجرائم القرصنة واختراق نظم المعلومات، لتأهيل بيئة العمل المؤسسي الحكومي بكافة عناصرها بما يواكب التحول الذكي في الحكومات والمؤسسات.

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس، حيث تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق، وأصدر المحافظ عدد من القرارات جاء أهمها إدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن الموجة الـ٢٢ من الإزالات التي بدأت من يوم ٢٧ يناير الحالي وتستمر حتى ١٢ أبريل القادم.

استمرار حملات المرور على المشروعات المتقاعسة لحظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج لحين جدولة المديونيات أو سدادها.

سحب الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية غير الجادة والتي لم تحقق أي نسب تنفيذ على أرض الواقع، لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.

عرض تقرير إسبوعي لإجراءات المراكز لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين.

حصر وعرض موقف مشروعات مبادرة النخيل بداية مايو القادم.