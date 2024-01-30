الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التخطيط تتفقد العاصمة الإدارية وحديقة 30 يونيو بالوادى الجديد

وزيرة التخطيط تتفقد
وزيرة التخطيط تتفقد مجمع المصالح الحكومي المميكن

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تم تنفيذها على مساحة ١٠١ فدان كأول نموذج يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتفقدوا مقر بنك مصر والبنك الأهلي المصري ومبنى المديريات الخدمية والمدينة الرياضية الملحقة، وأشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ واشتمال المشروع على كل الخدمات الحكومية والإدارية بمقر واحد.

وعلى هامش جولتها، تفقدت الوزيرة حديقة ٣٠ يونيو التي تُعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية، كما قام ضيوف المحافظة بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور السيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والسيد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستهلت الوزيرة زيارتها، بتفقد مشروع المنزل البيئي صديق البيئة والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأشادت السعيد بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي، مشيرةً إلى أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد تابع أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من التنفيذيين المعنيين. 

حيثُ وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها. 

كما تفقّد بدء الدورة التدريبية المنعقدة بمقر العاصمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تطوير الآداء المؤسسي وتضم ١٠٠ متدرب من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

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وزيرة التخطيط محافظ الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة مبنى المديريات الخدمية معدلات الإنجاز حديقة ترفيهية ثقافية

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