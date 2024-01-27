نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الوادي الجديد 2024 (تفاصيل)

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الوادي الجديد لسنة 2024 بمدارس مدرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، التي من المقرر ظهورها خلال ساعات، وسيتم الإعلان عنها في اللينك المرفق بالخبر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الوادي الجديد 2024

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه المديرية أوشكت على الانتهاء من التصحيح بكنترول تقدير الدرجات، وسيتم الإعلان عن العينه العشوائية للتصحيح خلال ساعات، واعلان نتيجة 3 إعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الوادي الجديد 2024 برقم الجلوس

وقامت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بمتابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة عمليات مجهزه في المديرية للوقوف على أي معوقات لتسهيل وتيسير سير العملية الامتحانية في جميع مدارس المحافظة.



وكان المهندس سيد عبد العزيز قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات نصف العام للشهادة الإعدادية 2023-2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على مراعاة المعايير من الشفافية والدقة، وعدم المساس بمصلحة الطالب وإعطاءه حقه كاملًا بنتيجة 3 إعدادي في الوادي الجديد 2024 الترم الأول

ولفت إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال وعند التجميع النهائي للدرجات، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة وانضباط.

وأشار إلى أن العمل يسير على الوجه الأمثل، والتزام جميع المعنيين بكل المسؤوليات والمهام المكلفين بها.

الجدير بالذكر أن ٤٨٦٤ طالب وطالبة على مستوى محافظة الوادي الجديد، قد انتهوا من امتحانات الشهادة الإعدادية بـ ١٢٥ لجنة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بجميع مراكز المحافظة والتي انطلقت الثلاثاء 16 يناير الجاري.

واكد المهندس عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن امتحانات 3 إعدادي في الوادي الجديد 2024 الترم الأول، انتهت دون وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، كما أكد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب لآداء الامتحانات بيسر وسهولة، مع التصدى بكل حزم لأى تجاوزات طارئة.

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