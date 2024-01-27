خلاف عائلي السبب.. قرار جديد ضد المتهم بقتل والدته في المنيل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل والدته سودانية الجنسية إثر خلاف عائلي فيما بينهما، بمنطقة المنيل في القاهرة.

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية، كما أمرت بعرضه على الطبيب الشرعي، لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة في عقدها السادس من العمر، ومصابه بجرح طعني نافذ فى الصدر، أدى إلي حدوث نزيف وتهتكات، أسفرت عن الوفاة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم حيث قال إن والده متوفي ويعيش مع أشقائه ووالدته داخل شقة بالمنيل وكان يوجد خلافات عائلية كثيرة بينه وبين أسرته، ويوم الواقعة تشاجر مع شقيقه الأكبر وعندما تدخلت والدته بينهم تشاجر معها ولم يتمالك أعصابه وجاءته حالة انهيار عصبي ثم قام بطعنها طعنة نافذة في الصدر توفت على أثرها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص مصرع سيدة على يد نجلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.