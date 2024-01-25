تجديد حبس متهم بسرقة المواطنين بأسلوب "النشل" فى روض الفرج

جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهم بسرقة المواطنين بأسلوب "النشل" بمنطقة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) وبحوزته (مبلغ مالى- 4 هواتف محمول) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (سائق- مقيم بذات الدائرة) وأضاف المتهم الأول بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع الهواتف للأخير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.