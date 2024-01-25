الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر عملة فى السوق السوداء بالجيزة

حبس تاجر
حبس تاجر

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر عملة فى السوق السوداء بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال المضبوطة.

حبس تاجر عملة فى السوق السوداء بالجيزة 

تمكنت الأجهزة المختصة بالجيزة من ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بمنطقة الدقى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، قبل ترويجها على عملائه بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية فى البنك المركزي المصري.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اجهزة الامن النيابة العامة امن القاهرة حريق قتل نصب جهات التحقيق

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