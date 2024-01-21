الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسفرت عن إصابة ضابط شرطة.. النيابة تحبس طرفي مشاجرة في الشرابية

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة الشرابية  بحبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بالاسلحة النارية مما اسفر عن اصابة ضابط شرطة برتبة نقيب بطلق ناري في القدم، أثناء فضه للمشاجرة.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستعلمت عن الحالة الصحية للضابط المصاب.

تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من غرفة النجدة يفيد بإصابة ضابط شرطة برتبة النقيب بطلق ناري في القدم، أثناء فض مشاجرة في المنطقة بدائرة القسم.

وتم نقل الضابط المصاب بطلق ناري بالقدم إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط طرفي المشاجرة

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