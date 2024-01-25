الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل لص حال محاولته الدفاع عن نفسه فى المطرية

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية حبس المتهم بقتل لص طعنًا، حال محاولته الدفاع عن نفسه بمنطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنا بدائرة قسم شرطة المطرية.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنة نافذة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبالتحرى تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه حال محاولة القتيل سرقته، وتحفظ رجال المباحث على المتهم.

وبمناقشة المتهم أمام جهات التحقيق بأنه أثناء تواجده بالمنزل، فوجئ بتسلل شخص لمنزله بقصد سرقته، وإذ به يحاول الإمساك به، إلا أن اللص حاول التعدي عليه وأشهر بوجهه سلاح أبيض، وتمكن من استخلاصها منه إلا أنه أصاب المجني عليه حتى لفظ أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المطرية حبس المتهم قتل الدفاع عن نفسه

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