حبس متهم بالنصب في مجال تجارة الصوب الزراعية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون ومائة ألف جنيه منهما لتوظيفها لهما فى تجارة الصوب الزراعية وتجارة العقارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجنى عليهما عن الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ من شخصين، بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بتلقى مبالغ مالية منهما لتوظيفها لهما في تجارة الصوب الزراعية وتجارة العقارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبيَّن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالاستيلاء على مبلغ مالي مليون ومائة ألف جنيه من المُبلغين، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقبض على المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.